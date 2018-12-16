Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig heyecanı Beşiktaş Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Beşiktaş, 16. Haftanın en önemli maçlarından birinde Trabzonspor’u evinde ağırlayacak. Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco, yarınki karşılaşmada da görev alamayacak. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
DBeşiktaş Trabzonspor karşılaşması için nefesler tutuldu. Son üç maçından iki galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Siyah-Beyazlı takım, Trabzonspor’a karşı üstünlük sağlayarak zirve yarışında öne çıkmak istiyor. Son üç maçında kazanmayı başaran Trabzonspor ise çıkışını Beşiktaş karşısında sürdürmenin peşinde. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
16 Aralık Pazar günü Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak .
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Karius, Gökhan,Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Ljajic, Mustafa (Lens), Güven
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Anthony, Rodallega
Pepe, Babel ve Roco yine yok
Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco, yarınki karşılaşmada da görev alamayacak. Caner Erkin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in Trabzonspor karşısında deneyimli isme şans vermesi beklenmiyor.
Sakatlıkları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’ndeki Malmö maçında oynayamayan Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, Trabzonspor karşılaşması için gerçekleştirilen ilk idmana katıldı.
91. RANDEVU
Beşiktaş ve Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'deki 91 randevularına hazırlanıyorlar. İki takım arasında oynanan 90 maçta siyah-beyazlıların 36-32 üstünlüğü bulunuyor. 22 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 128 gole, Trabzonspor 97 golle karşılık verdi.
13 MAÇ 1 KEZ MAĞLUBİYET
Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 12 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.
FARKLI SKORLAR
Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de rakibini 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.
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