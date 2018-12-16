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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
16.12.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig heyecanı Beşiktaş Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Beşiktaş, 16. Haftanın en önemli maçlarından birinde Trabzonspor’u evinde ağırlayacak. Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco, yarınki karşılaşmada da görev alamayacak. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

DBeşiktaş Trabzonspor karşılaşması için nefesler tutuldu. Son üç maçından iki galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Siyah-Beyazlı takım, Trabzonspor’a karşı üstünlük sağlayarak zirve yarışında öne çıkmak istiyor. Son üç maçında kazanmayı başaran Trabzonspor ise çıkışını Beşiktaş karşısında sürdürmenin peşinde. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

16 Aralık Pazar günü Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak .

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Karius, Gökhan,Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Ljajic, Mustafa (Lens), Güven
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Anthony, Rodallega

Pepe, Babel ve Roco yine yok

Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco, yarınki karşılaşmada da görev alamayacak. Caner Erkin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in Trabzonspor karşısında deneyimli isme şans vermesi beklenmiyor.

Sakatlıkları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’ndeki Malmö maçında oynayamayan Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, Trabzonspor karşılaşması için gerçekleştirilen ilk idmana katıldı.

Beşiktaş-Trabzon gol şöleni olur!Futbol yorumcusu Uğur Meleke Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Ayrıca ödüllü soruyu cevaplamak için tıklayın:
daha fazla video için

91. RANDEVU

Beşiktaş ve Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'deki 91 randevularına hazırlanıyorlar. İki takım arasında oynanan 90 maçta siyah-beyazlıların 36-32 üstünlüğü bulunuyor. 22 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 128 gole, Trabzonspor 97 golle karşılık verdi.

13 MAÇ 1 KEZ MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 12 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de rakibini 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

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