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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
14.12.2018 - 15:45, Son Güncelleme:

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Trabzonspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de taşlar yerinden oynayacak. 25 puanla dördüncü sırada konumlanan Beşiktaş, kendisiyle aynı puanda yer alan Trabzonspor karşısında Vodafone Park Stadyumu'nda çetin bir mücadele verecek. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, karşılaşmanın bilet fiyatları ve detaylı bilgiler

Beşiktaş Trabzonspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'in 16. Haftası'nda sıralamalar yeniden belirlenecek. Son 10 maçta rakibini sadece bir kez yenme şansını yakalayan Trabzonspor, bu hafta oynanacak karşılaşmada Siyah Beyazlı rakibini mağlup etmek için çaba gösterecek. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler ve bilet fiyatları

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 16. Haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. 16 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmada, Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yardımcılıkları üstlenecek.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

KategoriBilet Fiyatı
VOLVO 1903 C1.000,00 TL
VOLVO 1903 B-D850,00 TL
VOLVO 1903 A-E800,00 TL
VIP800,00 TL
1. Kategori335,00 TL
2. Kategori305,00 TL
3. Kategori275,00 TL
4. Kategori245,00 TL
5. Kategori215,00 TL
6. Kategori185,00 TL
7. Kategori135,00 TL
8. Kategori125,00 TL
Misafir125,00 TL

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 yenilerek elenen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Malmö karşısında görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise istasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Bu arada sakatlığı nedeniyle Malmö karşısında görev alamayan Gökhan Gönül de takımla çalıştı.

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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