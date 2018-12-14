Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş Trabzonspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de taşlar yerinden oynayacak. 25 puanla dördüncü sırada konumlanan Beşiktaş, kendisiyle aynı puanda yer alan Trabzonspor karşısında Vodafone Park Stadyumu'nda çetin bir mücadele verecek. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, karşılaşmanın bilet fiyatları ve detaylı bilgiler
Beşiktaş Trabzonspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'in 16. Haftası'nda sıralamalar yeniden belirlenecek. Son 10 maçta rakibini sadece bir kez yenme şansını yakalayan Trabzonspor, bu hafta oynanacak karşılaşmada Siyah Beyazlı rakibini mağlup etmek için çaba gösterecek. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler ve bilet fiyatları
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 16. Haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. 16 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmada, Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yardımcılıkları üstlenecek.
BİLET FİYATLARI NE KADAR?
|Kategori
|Bilet Fiyatı
|VOLVO 1903 C
|1.000,00 TL
|VOLVO 1903 B-D
|850,00 TL
|VOLVO 1903 A-E
|800,00 TL
|VIP
|800,00 TL
|1. Kategori
|335,00 TL
|2. Kategori
|305,00 TL
|3. Kategori
|275,00 TL
|4. Kategori
|245,00 TL
|5. Kategori
|215,00 TL
|6. Kategori
|185,00 TL
|7. Kategori
|135,00 TL
|8. Kategori
|125,00 TL
|Misafir
|125,00 TL
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 1-0 yenilerek elenen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Malmö karşısında görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise istasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Bu arada sakatlığı nedeniyle Malmö karşısında görev alamayan Gökhan Gönül de takımla çalıştı.
Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
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