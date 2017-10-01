Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenecek?

Beşiktaş Trabzonspor maçı için geri sayım devam ediyor. Ligde geçtiğimiz hafta çıktığı Fenerbahçe deplasmanında puan kaybeden Beşiktaş, bu kaybın telafisini Trabzonspor önünde sağlamak istiyor. Deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmek isteyen Bordo Mavililer'de sakatlığı atlatan Onur, kaleyi devralacak. İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorusunun cevabı ve mücadele öncesi detaylardan bazıları

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 7. Hafta mücadelesi kapsamında oynanacak Beşiktaş Trabzonspor maçı, 01 Ekim Pazar günü saat 19.30'da Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadelede Serkan Ok ve Süleyman Özay yardımcılıkları üstlenecek.

DEPLASMANDA İLK PEŞİNDE



Trabzonspor, Beşiktaş karşısında kazanması halinde bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde edecek.



Ligin 2. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan, üçüncü haftada Göztepe'ye 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, ligin 5. haftasında da Medipol Başakşehir maçından 2-2'lik sonuçla ayrıldı.



Deplasmanda bu sezon oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, sadece 2 puan çıkardı.



Trabzonspor, İstanbul deplasmanında 3. sınavını verecek. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle dönen Trabzonspor, İstanbul'dan bu sezon ilk 3 puanıyla dönmeye çalışacak.



KALEDE, ONUR



Trabzonspor'da ligin 5. haftasındaki Medipol Başakşehir maçı ile 6. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Onur Recep Kıvrak'ın siyah-beyazlı takım karşısında görev alması bekleniyor.



Karın kasında travmaya bağlı yırtık tespit edilen ve tedavisi tamamlandıktan sonra hafta içi antrenmanlara başlayan deneyimli kaleci, 2 hafta aradan sonra bordo-mavili takımın kalesini koruyacak.



2 OYUNCU CEZA SINIRINDA



Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Bordo mavililerde 3'er sarı kartı bulunan Kucka ile Arjantinli oyuncu Mas, bugün oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda ligin 8. haftasında oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.



KATAR'DA ÖZEL MAÇ PLANLANIYOR



Trabzonspor, Beşiktaş maçının ardından lige verilecek milli arada Katar'da özel maç yapmayı planlıyor.



Bordo-mavililerin Al Sadd takımı ile oynayacağı özel karşılaşma için 7 Ekim Cumartesi günü Katar'a gideceği, pazar günü maçı oynadıktan sonrada Trabzon'a döneceği öğrenildi.



Programın Beşiktaş maçının ardından tam olarak netleşeceği belirtildi.

İLK 11'DE DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR



Bordo mavili takımda teknik direktör Ersun Yanalın son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından farklı olarak ilk 11de değişiklikler yapacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın kalede Estebanın yerine sakatlığı geçen Onura, savunmada Okayın yerine yeni transferlerden Hubocana, genç oyuncular Yusuf Yazıcının yerine Onaziye ve Abdülkadirin yerine ise Castilloya ilk 11de görev vermesi bekleniyor.