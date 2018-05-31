Beşiktaş, Tosic transferini KAP'a bildirdi!
Beşiktaş Kulübü futbolcusu Tosic'in Guangzhou Kulübü'ne transferini KAP'a bildirdi.
İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama;
Dusco Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile anlaşmaya varılmıştır.
Guangzhou R&F Football Club tarafından şirketimize net 4.500.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
BEŞİKTAŞ'TAN TOSIC'E TEŞEKKÜR MESAJI
İşte Beşiktaş Kulübü'nün resmi sitesinde yer alan o açıklama;
Tüm Emeklerin İçin Teşekkürler Dusko Tosic
2 Haziran 2015 tarihinde Beşiktaşımız ile sözleşme imzalayan, mücadelesiyle kısa sürede ilk onbirin değişmezlerinden olan, savaşçı ruhuyla siyah-beyazlılarımızın üst üste iki şampiyonluk kazanmasında pay sahibi olan, temiz kalpli kişiliği ve mütevazılığıyla örnek bir profesyonel olan Dusko Tosic ile yollarımızı ayrıldı.
Dusko Tosic’e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.
Saygılarımızla,
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