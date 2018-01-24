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Beşiktaş Tolgay Arslan ile olan sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ile olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Yıldız oyuncu siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesini 4,5 yıl uzatmış oldu.

Tolgay Arslan sezon sonuna kadar geçerli olan sözleşmesi Beşiktaş Kulübü tarafından 2022'ye kadar uzatıldı. KAP'a henüz resmi bir açıklama yapılmazken, 27 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşme tarihi TFF kayıtlarına geçti.

Beşiktaş Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Ali Arslan'ın mukavelesini Mayıs 2022 yılına kadar uzattı.
Gurbetçi oyuncunun daha önce yaptığı açıklamalarda sözleşme uzatma konusunda kulüple anlaştığını ifade etmesine rağmen resmiyete dökülmemişti. 

 Beşiktaş Tolgay Arslan ile olan sözleşmesini uzattı

 

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