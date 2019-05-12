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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
12.05.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Beşiktaş, TOFAŞ'ı Alexander ve Gibson'la geçti!

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Beşiktaş, TOFAŞ'ı Alexander ve Gibson'la geçti!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında TOFAŞ'ı 78-73 yendi.

Salon: Cebeci

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Alper Özgök

Beşiktaş Sompo Japan: Gibson 19, Pressey 5, Erkan Veyseloğlu 13, Alexander 18, Samet Geyik 5, Burak Can Yıldızlı 2, Dusan Cantekin 4, Enes Berkay Taşkıran, Kenan Sipahi 7, Ömer Utku Al 2, Benzing 3

TOFAŞ: Trice 13, Muhaymin Mustafa 4, Weems 10, Mejia 12, Elegar 12, Mert Konuk, Barış Ermiş 2, Berkan Durmaz 8, Muhsin Yaşar 10, Yiğit Arslan 2

1. Periyot: 17-20
Devre: 37-40
3. Periyot: 51-56

Beşiktaş, TOFAŞı Alexander ve Gibsonla geçti

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikasını TOFAŞ, 10-9 önde geçti. Muhsin Yaşar'ın etkili performansıyla TOFAŞ, ilk çeyreği 20-17 üstün bitirdi.

Dengeli geçen ikinci çeyreğin sonunda Bursa temsilcisi, soyunma odasına 40-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Mejia ile etkili olan TOFAŞ, final periyoduna 56-51 üstün girdi.

Final periyodunda Beşiktaş Sompo Japan, oldukça etkili bir hücum performansı sergiledi. Hücumda devreye giren Gibson'ın etkili performansıyla Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 78-73 galip ayrıldı. 

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