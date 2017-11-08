Beşiktaş THY uçağından indi

BU SEZON Avrupa’da Türkiye’nin gururu olan Beşiktaş’a ulaşım şirketi aranıyor. Geçtiğimiz sezon THY ile anlaşan ve Avrupa maçlarına AnadoluJet’in tasarladığı uçakla giden Beşiktaş’ın THY ile sözleşmesi sezon başında yenilenmedi.

Bunun nedeni olarak Başkan Fikret Orman’ın Euroleague organizasyonu ile ilgili açıklamaları gösteriliyor. THY’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Euroleague için Orman, “Hırsızlık organizasyonu” demişti. Bu açıklama üzerine Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden Konya, Başakşehir ve G.Saray’a sponsor olan Türk Hava Yolları bir tek Beşiktaş ile anlaşma tazelemedi.

2020’YE KADAR SPONSOR

HÜRRİYET’in tüm çabalarına rağmen THY konuyla ilgili açıklama yapmazken, Beşiktaş tarafı sadece sponsorluk anlaşmasının yenilenmediğini belirtti. Ancak THY yönetiminin Orman’ın Euroleague ile ilgili açıklamalarından rahatsız olduğu öğrenildi. 2020’ye kadar Euroleague’in ana sponsoru olan THY geçtiğimiz yıl Final Four maçlarının İstanbul’da oynanmasında etkili oldu. Turnuvayla ilgili Orman’ın açıklamaları THY yönetimini rahatsız ettiği için şirketin bu sezon Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden takımlar arasında bir tek Beşiktaş’a sponsorluk yapmadığı belirtiliyor.

QATAR VE EMİRATES

HAVACILIK alanında yatırımlar yapan Gözen Grubu’na ait Freebird Airlines ile henüz bir sponsorluk anlaşması imzalamadığı öğrenilen Beşiktaş’ın, rotayı diğer havayolu şirketlerine çevirdiği öğrenildi. Bu alanda da futbola yatırımları ile bilinen Qatar Airways ve Emirates’in öne çıktığı belirtiliyor. Ancak konuyla ilgili olarak Beşiktaş ve diğer şirketlerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Beşiktaş, THY anlaşması ile, geçtiğimiz sezon Avrupa maçlarına özel tasarlanan Anadolu Jet uçağıyla gitmişti.

UEFA İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

THY, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN ANA SPONSORU MU OLUYOR?

Geçtiğimiz yıl 62.8 milyon yolcu taşıyan Türk Hava Yolları’nın (THY) gelecek sezondan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ana sponsorları arasına katılması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak UEFA ile görüşmelerin sürdüğü ve henüz anlaşma imzalanmadığı belirtilirken, uzun süredir yeni bir sponsorluk açıklamayan THY’nin bu anlaşma ile gündeme gelmesi bekleniyor.

ORMAN NE DEMİŞTİ?

EUROLEAGUE, HIRSIZLIK ORGANİZASYONU

“BEN Euroleague’e karşıyım. Hırsızlık organizasyonu. Takım gönderilmesine karşıyım. İspanyol şirket kurmuş kulüplere yüzde vermiş. Büyük sponsorlar var. Fazla para vereni alıyorlar. O kadar para harcayacağım, hepsi İspanyol şirkete gidecek. Maçları yöneten de şirketin para verdiği hakem. R.Madrid, CSKA para harcıyor oraya ama bence gerizekalılık. F.Bahçe’nin şampiyonluğu çok değerli ama kulüp olarak zarar ediyorsunuz.”