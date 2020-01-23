Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kameralara yansıyan sözü için cevap verdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a sahasında 3-2 yenilen ve kupaya veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, yenilen 3. golün ardından yardımcısına dönmüş ve 'Ben böyle bir takım görmedim' sözlerini kullanmıştı.

Avcı'nın sözleri, kameralara yansımış ve sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Maçın ardından Abdullah Avcı, çok konuşulan sözlerine açıklık getirdi.

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