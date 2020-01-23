Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kameralara yansıyan sözü için cevap verdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzurumspor maçında yenilen 3. golden sonra yardımcısına söylediği 'Ben böyle bir takım görmedim' sözüne açıklık getirdi. İşte Abdullah Avcı'nın Erzurumspor maçının ardından yaptığı basın toplantısı...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a sahasında 3-2 yenilen ve kupaya veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, yenilen 3. golün ardından yardımcısına dönmüş ve 'Ben böyle bir takım görmedim' sözlerini kullanmıştı.
Avcı'nın sözleri, kameralara yansımış ve sosyal medyada geniş yer bulmuştu.
Maçın ardından Abdullah Avcı, çok konuşulan sözlerine açıklık getirdi.
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