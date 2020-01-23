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GeriFutbol Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kameralara yansıyan sözü için cevap verdi
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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2020 - 12:37,Son Güncelleme:/

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kameralara yansıyan sözü için cevap verdi

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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzurumspor maçında yenilen 3. golden sonra yardımcısına söylediği 'Ben böyle bir takım görmedim' sözüne açıklık getirdi. İşte Abdullah Avcı'nın Erzurumspor maçının ardından yaptığı basın toplantısı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a sahasında 3-2 yenilen ve kupaya veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, yenilen 3. golün ardından yardımcısına dönmüş ve 'Ben böyle bir takım görmedim' sözlerini kullanmıştı.

Avcı'nın sözleri, kameralara yansımış ve sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Maçın ardından Abdullah Avcı, çok konuşulan sözlerine açıklık getirdi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kameralara yansıyan sözü için cevap verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kameralara yansıyan sözü için cevap verdi

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