Beşiktaş teklifini yaptı! Abdullah Avcı...
Beşiktaş'ta yönetim teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı isminde birleşirken, tecrübeli teknik adamla yapılan ilk temastan olumlu sonuç çıktığı öğrenildi.
İsmail Er / Spor Arena | Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu Şenol Güneş'in Milli Takıma gitmesinden sonra B planını devreye sokarak daha önce görüştükleri Abdullah Avcı ile el sıkıştı.
Başkan Fikret Orman ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil'in Abdullah Avcı ile yaptığı toplantının olumlu geçtiği belirtildi. Abdullah Avcı'ya yakın çevreler ise siyah beyazlı kulübün her konuda anlaştıklarını ileri sürdü.
Bu arada bazı yöneticilerin ve taraftarların Sergen Yalçın ısrarında bulunması yönetimda tartışmaya açıldı. Yönetim ise Başkan Fikret Orman'ın uzun süredir takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı'nın genç ve dinamik bir ekip kuracağı ileri sürüldü Yönetimin daha önce masaya oturup konuştuğu Lucescu'nun ise Beşiktaş'ı çalıştırmak için haber beklediği iddia edildi
Avcı dün akşam Alanya maçı sonrası Beşiktaş'ın başına mı geçeceksiniz?" sorusuna, "Adımın yurt içi, yurt dışında önemli kulüplerle anılıyor olması beni ve ekibimi mutlu ediyor. Bu bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı, çok net ortaya koyuyor. Kulübüm ve özellikle hafta içi itibarıyla eğer böyle bir şey duyacaksanız benim ağzımdan duyacaksınız zaten. Süreci profesyonellik anlayışıma göre bugünden sonra bir açıklama yapacaksam bunu benim ağzımdan yakın zamanda duyarsınız." cevabını vermişti.
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