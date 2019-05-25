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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.05.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Beşiktaş teklifini yaptı! Abdullah Avcı...

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Beşiktaş teklifini yaptı! Abdullah Avcı...

Beşiktaş'ta yönetim teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı isminde birleşirken, tecrübeli teknik adamla yapılan ilk temastan olumlu sonuç çıktığı öğrenildi.

İsmail Er / Spor ArenaBeşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu Şenol Güneş'in Milli Takıma gitmesinden sonra B planını devreye sokarak daha önce görüştükleri Abdullah Avcı ile el sıkıştı.

Başkan Fikret Orman ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil'in Abdullah Avcı ile yaptığı toplantının olumlu geçtiği belirtildi. Abdullah Avcı'ya yakın çevreler ise siyah beyazlı kulübün her konuda anlaştıklarını ileri sürdü.

Bu arada bazı yöneticilerin ve taraftarların Sergen Yalçın ısrarında bulunması yönetimda tartışmaya açıldı. Yönetim ise Başkan Fikret Orman'ın uzun süredir takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı'nın genç ve dinamik bir ekip kuracağı ileri sürüldü Yönetimin daha önce masaya oturup konuştuğu Lucescu'nun ise Beşiktaş'ı çalıştırmak için haber beklediği iddia edildi

Avcı dün akşam Alanya maçı sonrası Beşiktaş'ın başına mı geçeceksiniz?" sorusuna, "Adımın yurt içi, yurt dışında önemli kulüplerle anılıyor olması beni ve ekibimi mutlu ediyor. Bu bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı, çok net ortaya koyuyor. Kulübüm ve özellikle hafta içi itibarıyla eğer böyle bir şey duyacaksanız benim ağzımdan duyacaksınız zaten. Süreci profesyonellik anlayışıma göre bugünden sonra bir açıklama yapacaksam bunu benim ağzımdan yakın zamanda duyarsınız." cevabını vermişti.

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Beşiktaş teklifini yaptı Abdullah Avcı...

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