Beşiktaş taraftarlarından Orhan Ak'a şok tepki
Beşiktaş yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Yunanistan ekibi Panathinaikos ile oynadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve yaklaşık 2 bin taraftarın seyrettiği karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı’nın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak’a protestosunu sürdürdü.
Avusturya kampında Beşiktaşlı taraftarların protestosuyla karşılaşan Orhan Ak için siyah-beyazlı taraftarlar, "Orhan Ak bize silah çeksene" şeklinde tezahürat yaptı.
Taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman’ı da protesto etti.
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