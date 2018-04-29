Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? Tüm gözler derbide

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
29.04.2018 - 16:36, Son Güncelleme:

Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? Tüm gözler derbide

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Şampiyonluk için son viraja girilen Süper Lig'de Galatasaray bu akşam evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Peki derbi saat kaçta? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte, Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi son durum

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  • Beşiktaş taraftarı böyle geldi
  • Beşiktaş taraftarı böyle geldi
  • Beşiktaş taraftarı böyle geldi
  • Beşiktaş taraftarı böyle geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şampiyonluk yolunda kritik viraj... Galatasaray ve Beşiktaş bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Beşiktaş taraftarı Türk Telekom Stadı'na ulaştı...

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera- Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
BEŞİKTAŞ: Fabricio- Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

-Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de karşılaşacağı Beşiktaş maçı için kam yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri’nden ayrıldı. Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesinde sarı-kırmızılılar, dün son antrenmanını yaparak tesislerde kampa girdi. Galatasaray’ı maç öncesinde yüzlerce taraftar destek vermek için tesislere akın etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşma için Metin Oktay Tesisleri’nden stada hareket etti. Taraftarlar, takımı tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde uğurladı. 

-Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’na ulaştı. Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi. Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi.

-Vodafone Park'ın Kuzey Kale arkasında bulunan Belediye Park alanında toplanan 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, bilet kontrollerinin ardından otobüslere alındı. Daha sonra taraftarları taşıyan 35 otobüs, maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktı.

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Beşiktaş taraftarı böyle geldi
Beşiktaş taraftarı böyle geldi

Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta Tüm gözler derbide

343. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 343. kez karşılaşacak.Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette, geride kalan 342 maçın 120'sini Galatasaray, 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 119 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 43, Beşiktaş ise 34 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 146, siyah-beyazlılar 127 gol attı.     

Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta Tüm gözler derbide

Son 27 lig maçında 5 kırmızı kart     

Derbi öncesinde, rekabetteki son 27 lig maçında hakemler 5 kez kırmızı kart kullandı. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 27 derbide hakemler Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaraylı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 138 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 71, Galatasaray'dan ise 67 futbolcuya sarı kart çıkarıldı.     

 PENALTIYA DİKKAT

Beşiktaş-Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.İki takım arasında ligde yapılan son 30 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.Rekabetteki son 30 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.  

Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta Tüm gözler derbide

   

Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta Tüm gözler derbide

Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta Tüm gözler derbide

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