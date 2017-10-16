Beşiktaş’ın takım olarak geçen sezona göre henüz ritmini bulamamış olması, ceza sahasına daha az giriyor olması, Cenk Tosun’un Güneş’in bankosu olması gibi bir çok mazeret sayılabilir ama yine de İspanyol’un en azından siftah yapmış olması beklenirdi.

Sonuç olarak Negredo, şimdilik beklentileri karşılayabilmiş değil. Bu akıllara geçmişte siyah beyazlı formayı giymiş ve hayal kırıklığı yaratan golcüleri hatırlattı. 1989-90 sezonundan itibaren Beşiktaş forması giyen ve başarısız görülen golcüler içinde ne ilginçtir en iyisi Nartallo! Futbol mizahına en çok konu olan isimlerden olan Arjantinli, hem toplam da hem de maçı başı ortalamada Alman yıldız Kuntz’u bile geçmeyi başardı.

Beşiktaş tribünlerine saç baş yoldurtan golcüler arasında kimler yok ki? Entelektüel Stavrum’dan Ailton’a, Higuain’den Niag’a ve Edu’ya kadar bir çok golcü taraftarın gönlüne taht kuramadan gelip geçti.

İşte o golcüler ve performansları…

Futbolcu Maç Gol

Rob McDonald 2 0

Nartallo 28 12

Kuntz 35 11

Ohen 22 11

Stavrum 19 5

Adrian İlie 16 5

Tomas Jun 8 1

Youla 18 6

Ailton 18 7

Federico Higuain 16 2

Fatih Tekke 3 0

Bebe 4 0

Edu 32 5

Niang 10 3

Eneramo 7 1