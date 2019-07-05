Beşiktaş taraftarından yönetime tepki
Beşiktaşlı taraftarlar siyah-beyazlı yönetimi protesto etti.
Bir grup Beşiktaş taraftarı akşam saatlerinde Vodafone Park önünde toplanarak yönetimi protesto etti. Burada açıklama yapan siyah-beyazlı taraftarlar, kulübün güncel mali durumu hakkında rahatsızlıklarını dile getirdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar yaptıkları ortak açıklamada, Şampiyonlar Ligi’ne gönderilmeyen Hentbol Takımından, kapatılması gündemde olan Voleybol Şubesine, kulübün kaynaklarını kullanım biçimine birçok konuya değindi.
Taraftarlar, Orhan Ak’a neden karşı gelindiğini de örnekler ile açıkladı.
Yönetime seslenen taraftarlar, Beşiktaş’ın temsil ettiği değerleri hatırlatırken, alınan her kararda bu değerlerin kılavuz olması gerektiğine dikkat çekerek; Süleyman Seba çizgisine vurgu yaptı.
Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar olaysız bir şekilde dağıldı.
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