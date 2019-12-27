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Futbol
Haber Giriş: 27.12.2019 - 21:15,Son Güncelleme:/

Beşiktaş taraftarından Aydınus'a tezahürat: "Eyyam yapsana"

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Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçın ilk yarısında konuk ekip iki kırmızı kart gördü. Beşiktaşlı taraftarlar, ikinci kırmızı karttan sonra büyük tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarları, Gençlerbirliği'nin 36. dakikada 9 kişi kalmasının ardından maçın hakemi Fırat Aydınus için tezahüratlarda bulundu.

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ilk devresinde iki kırmızı kart çıktı. Mücadelenin 10. dakikada Nadir Çiftçi'nin itirazları sonucunda kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Gençlerbirliği'nde Yasin Pehlivan da 36. dakikada oyundan atıldı.

Aydınus'un Yasin Pehlivan'a gösterdiği kırmızı kartın ardından siyah-beyazlı taraftarlar önce 'Eyyam yapsana, Fırat Aydınus eyyam yapsana' şeklinde tezahüratlarda bulundu. Ardından, 'Eyyam yapanın a.... s....' şeklinde tezahüratlar duyuldu.

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Beşiktaş taraftarından Aydınusa tezahürat: Eyyam yapsana


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