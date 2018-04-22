'Beşiktaş taraftarı bugün uyanık olmalı'
Beşiktaş'ın deplasmanda Malatyaspor ile oynayacağı maçın öncesinde gazetemiz yazarı Kenan Başaran değerlendirmelerde bulundu.
Derbide yaşananlardan ötürü bugün Vodafone Park'ta öncelikle coşku ve desteğini bir kat daha artırmış bir taraftar bekliyorum. Diğer yandan yarıda kalan derbinin futbolcularda bir konsantrasyon kaybına neden olup olmadığını şu an bilmiyoruz. Olmuşsa da bu noktada da tribüne büyük görev düşüyor.
Devlet Kadıköy'de yaşananları kumpas olarak niteledi. O halde Beşiktaş taraftarı da bugün uyanık olmalı. Birileri kumpaslara devam edebilir. Anormal sayılacak her türlü olaya evvela tribündeki siyah beyazlı mani olmalı.
Maça gelirsek. Haftalardır aynı sözleri tekrarlıyorum çünkü puan tablosu bunu gerektiriyor. Önündeki iki rakip de kazandığı için Beşiktaş'ın %200 kazanması lazım elbet.
Pepe'nin yokluğu aranmaz. Ama bu hafta sarı kart sınırında bulunan futbolcular da omurgadan. Onların da dikkatli olması lazım. Birisi kart görürse tribün sakinliğini korumalı çünkü önce bu maç kazanılmalı.
Dün Alanya'nın penaltısı yanlış bir ofsayt bayrağına kurban edildi. Ligin kader bayraklarındandı. Bu bayrak düşündürücü çünkü hakem anında kaldırmayıp pozisyonum aldığı hali görünce kaldırıyor. Bu düşündürücü ve sıkıntılı.
Malatya'nın idmanlara çıkmadığı haberlerini okuduk ama yine de bugün bence cüretli bir top oynayacaklardır kanaatimce.
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