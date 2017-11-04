Beşiktaş taraftarı bakın ne sattıracak! Siyah, beyaz...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Sky Sports’a verdiği röportajda kulüp olarak hedeflerini anlattı ve İngiltere’ye transferi gündemde olan Cenk Tosun’un durumunu değerlendirdi. Avrupa’nın en iyi 10 kulübünden biri olmak için Şampiyonlar Ligi’nde sürekli yer almalarının gerektiğini belirten Orman, “Premier Lig dünyanın her tarafında gösteriliyor. Bu yüzden de İngiliz kulüpleri dünyada daha fazla taraftara sahip. Mesela Chelsea yerel olarak bizden daha az taraftara sahip fakat dünya çapında çok büyük bir kitleye sahipler” diye konuştu.

‘Siyah beyaz kulak tıkacı satacağız’

LEIPZIG maçında Beşiktaş taraftarının çıkardığı gürültüye dayanamayan Timo Werner’in kulak tıkacıyla bile oyuna devam edememesinin dünya basınında yarattığı yankı ile ilgili soru üzerine, “Kulüp mağazamızda lisanslı, siyah beyaz kulak tıkacı satmayı düşünüyoruz” dedi. İngiliz kulüplerinin talip olduğu Cenk Tosun’a da değinen Orman, “Cenk’in devre arasında ayrılması için inanılmaz rakamlar önermeleri gerek. 20 milyon sterlin yeterli değil. Sezon sonuna kadar bekleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Leipzig'in yıldızı Timo Werner, Beşiktaş maçında uğultudan kulaklarına tıkaç takmıştı.