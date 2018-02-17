Beşiktaş takıldı, Fenerbahçeli coştu! Gözler Kadıköy'de...
Beşiktaş, Atiker Konyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikte döndü... Fenerbahçe taraftarı ayağa kalktı...
Zirve yarışında heyecan her geçen gün kızışıyor... Beşiktaş, haftanın açılış maçında Atiker Konyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek şampiyonluk yolunda önemli bir darbe yedi... Siyah beyazlılar bunun yanısıra Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanacak karşılaşma öncesi de büyük moral kaybı yaşadı.
Bu durum ise Fenerbahçe üzerinde pozitif bir etki yarattı... İşte bu akşam Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçı öncesi yaşanan o detaylar...
Beşiktaş’ın Konya’dan puan kaybıyla dönmesi, Fenerbahçe taraftarını coşturdu.
Dünden beri bilet satışları artarken, sayının 15 bini aştığı açıklandı.
Kombinelerle birlikte bu akşam Alanyaspor maçına gelmesi beklenen taraftar sayısının 40 bini bulması bekleniyor.
Bunun bu sezon Kadıköy'de Beşiktaş derbisi sonrası bir ilk olacağı da öğrenildi.
Ayrıca bugün Fenerium'lardan da iyi bir satış rakamına ulaşılması beklentiler arasında.
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