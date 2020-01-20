Beşiktaş sürpriz Pedro Rebocho gelişmesi! | Transfer Haberleri

Beşiktaş'ın sezon başında Guingamp'tan 1 yıllığına 400 bin Euro karşılığında kiraladığı Pedro Rebocho'nun şartlı ve zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu ortaya çıktı.

İki kulüp arasında yapılan sözleşemeye göre Portezkizli futbolcu 20 Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi maçında en az 45 dakika forma giyer ve siyah-beyazlılar, Süper Lig'i ilk 4 içersinde tamamlarsa, Rebocho'nun bonservisini almak zorunda kalacak.

Anlaşmaya göre bu durumda Beşiktaş, Guingamp'a 2.8 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca 24 yaşındaki oyuncunun bir sonraki satışından kar elde edilmesi halinde, bu miktarın yüzde 30 Fransız ekibine verilecek.

Rebocho, bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi2nde 45 dakika ve üzeri sahada kaldığı maç sayısı 13. Bu sayı 20'ye çıkar ve Beşiktaş, ligi ilk 4 içinde tamamlarsa sözleşmedeki zorunlu opsiyon maddesi geçerlilik kazanacak. (NtvSpor)





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