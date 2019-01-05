Beşiktaş stoperini buldu! 3.5 yıllık anlaşma...
Pepe'nin ayrılığı sonrası savunma hattına hattına yeni bir oyuncu katmak isteyen Beşiktaş, PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat Mirin'in kadrosuna kattı.
Portekizli futbolcu Pepe'nin ayrılışının ardından stoper arayışlarına giren Beşiktaş, PSV Eindhoven'dan Fransız Nicolas Isimat Mirin ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. 27 yaşındaki savunma oyuncusunun kısa sürede içinde İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünden sonra Siyah-beyazlıların Antalya kampına katılacağı öğrenildi.
Isimat Mirin kimdir?
Rennes altyapısından yetişen Mirin, Fransa'da Valencienne ve Monaco formaları giydikten sonra 2014 yılında PSV Eindhoven'a transfer oldu. Son iki sezonda da 37 maça çıkan 1.87 boyundaki Fransız savunmacı, PSV Eindhoven ile 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu ve 2 Hollanda Süper Kupası zaferi yaşadı. Bu sezon 6 maçta görev alan Mirin, 1 gol attı. 27 yaşındaki oyuncu sezon başında başında da Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın gündemine gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
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