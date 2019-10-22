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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
22.10.2019 - 21:40, Son Güncelleme:

Beşiktaş sonunu getiremedi

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Beşiktaş sonunu getiremedi

Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına 74-73 mağlup oldu.

Maça kötü başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, 4. dakikada 14-3 geriye düştü. Rakibin alan savunması karşısında çözüm üretemeyen siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği de 24-11 geride tamamladı.

Beşiktaş Sompo Sigorta, McKissic ve Gotcher'ın sayılarıyla ayakta kalmaya çalıştı. Pota altında rahat basket üreten Casademont Zaragoza, Radovic'in sayılarıyla son dakika içinde farkı 16 sayıya (43-27) çıkardı. Beşiktaş Sompo Sigorta, son saniyede bulduğu 3 sayılık basketle soyunma odasına 43-30 geride gitti.

Maçın ikinci yarısına 8-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, 22. dakikada Djurisic'in 3 sayılık basketiyle farkı 5 sayıya indirdi: 38-43. Çeyreğin son dakikalarında iki takım da çok top kaybı yaparken, 3. periyot 54-48 Casademont Zaragoza'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Farkı eriterek morallenen Beşiktaş Sompo Sigorta, Birkan Batuk ile 33. dakikada 56-56 beraberliği sağlarken, aynı dakika içinde McAdoo'nun sayılarıyla maçta ilk kez öne geçti: 58-56. Maçın son dakikasına 72-71 konuk ekibin üstünlüğüyle girildi. Beşiktaş Sompo Sigorta, bitime 11,6 saniye kala Theodore ile faul atışlarından basket bulamasa da devamındaki hücumda McAdoo'nun sayılarıyla 73-72 üstünlük yakaladı. Birkan Batuk'un yaptığı faulle atış şansı yakalayan konuk ekip, Seeley ile 3 atıştan ikisini sayıya çevirdi ve Beşiktaş Sompo Sigorta, sahadan 74-73 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Sigorta ilk yenilgisini alırken, Casademont Zaragoza ise ilk galibiyetine ulaştı.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Apostolos Kalpakas (İsveç), Martin Horozov (Bulgaristan)

Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 6, Birkan Batuk 7, Gotcher 9, Burak Yıldızlı 2, McAdoo 18, Djurisic 9, İsmet Akpınar 2, McKissic 18, Oğuz Savaş, Ömer Utku Al 2

Casademont Zaragoza: Alocen 9, Brussino 13, Justiz 5, Radovic 14, Seeley 16, Hlinason 2, Benzing 2, San Miguel, Barreiro 5, Vazquez 6, Garcia 2, Krejci

1. Periyot: 11-24

Devre: 30-43

3. Periyot: 48-54

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