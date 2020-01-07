Beşiktaş son dakika transfer haberleri | Burak Yılmaz'ın yanına sürpriz golcü

KONYASPOR OĞUZHAN'A TALİP

Beşiktaş'ta iyice gözden düşen Oğuzhan Özyakup'u Konyaspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Transfere başarılı orta saha oyuncusu karar verecek. Konyaspor'un kiralık olarak kadroya katmayı planladığı Oğuzhan Özyakup’la ilgili önemli gelişmeler var. İç Anadolu ekibinin deneyimli oyuncuya talip olması Beşiktaş’ı da harekete geçirdi. Takımda iyice gözden düşen Oğuzhan’a Konyaspor’a kiralık gitmesi konusunda öneri sunulacağı öğrenildi. Transfere başarılı orta saha oyuncusu karar verecek.(Fanatik)

ATİBA BİR YIL DAHA BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş’ın yaşayan efsanesi Atiba Hutchinson, taraftara mesajı verdi ve “Kariyer planlamamla ilgili düşüncem belli. Bir yıl daha futbol oynayıp bırakacağım. Kendimde bu gücü buluyorum. Seneye de futbolcu olarak sahadayım. Sonra futbolculuk kariyerime nokta koyacağım” açıklamasını yaptı. (Fanatik)

FORVETE SÜRPRİZ HAMLE

Beşiktaş'ta golcü adayları listesine bir aday daha eklendi. Yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın İtalya'da görüşeceği isimle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Udinese'de beklentileri karşılayamayan Lukasz Teodorczyk... Pedro ve Simone Zaza'dan henüz beklediği cevabı alamayan Beşiktaş'ın Polonyalı oyuncu için menajeri ve kulübüyle bir ön görüşme yapacağı bildirildi. Dinamo Kiev ve Anderlecht'te forma giyerken Teodorczyk pek çok kez Türk takımlarının gündemine gelmişti. (Fotomaç)

KARİUS LİVERPOOL'A DÖNEBİLİR

İngiliz basını kontratı Haziran ayında sona erecek Alman kaleci Loris Karius için Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu finanse edemediğini ve bu nedenle file bekçisinin Liverpool'a geri dönebileceğini yazdı. Öte yandan siyah - beyazlı ekibin Karius'un kiralık sözleşmesini uzatmak istediği de ifade edildi. İngiliz ekibinin ise 4 sezon önce Mainz'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Alman file bekçisininin satışından kar elde etmek istediği vurgulandı. Daha önce, Karius'un da İstanbul'u ve taraftarı çok sevdiği ve en azından bir yıl daha siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı iddia edilmişti.

SATIN ALMA OPSİYONU 7.5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın 2 sezon önce kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius'un 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. (Takvim)

İşte Karius'un kaleci antrenmanı

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