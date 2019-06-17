Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Emre Mor teklifine Celta Vigo'dan ret

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Emre Mor teklifine Celta Vigo'dan ret
GeriFutbol Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Emre Mor teklifine Celta Vigo'dan ret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Sabah
17.06.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Emre Mor teklifine Celta Vigo'dan ret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Emre Mor teklifine Celta Vigo'dan ret

Beşiktaş, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor için 3 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak İspanyol basınının haberine göre Celta Vigo bu rakamı az buldu ve teklifi reddetti.

Borussia Dortmund'dan 2017'de 13 milyon Euro'ya İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo takımına transfer olan Emre Mor'a Beşiktaş talip oldu. Marca'da yer alan habere göre; yeni sezon için güçlü ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş'ın ilk teklifinin Emre için, 3 milyon Euro olduğu vurgulandı.

5 yeni transfer şart
5 yeni transfer şart

BU FİYATA BIRAKMAYIZ

Celta cephesi ise "13 milyon Euro bonservis ücreti ödediğimiz futbolcuyu 3 milyon Euro'ya satmayız" dedi. Beşiktaş'ın milli futbolcu için fiyatı yükseltmesi bekleniyor. Emre geçen sezon Celta Vigo forması ile 12 maça çıkarken herhangi bir skor katkısı yapamadı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Transfer haberleri | Galatasaray'da ayrılık! Mitroglou...
Beşiktaş son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Emre Mor teklifine Celta Vigo'dan ret
Fenerbahçe'den flaş transfer harekatı! Eski yıldızı geri dönüyor
Fenerbahçe taraftarının Mesut Özil ikilemi