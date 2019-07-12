Beşiktaş son dakika transfer haberi! Arjantinli sağ kanat Kartal'a...
Transferin sessiz takımı Beşiktaş için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren siyah beyazlılarda kadroya katılacak oyuncularla ilgili rapor çıkarıldı. Arjantin'den ise gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
Arjantin basını, Rosario Central’de forma giyen sağ kanat oyuncusu Andres Lioi’nin Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı.
Transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'la ilgili Arjantin'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
Ülkede yayım yapan Diario Panorama gazetesi, Rosario Central forması giyen sağ kanat oyuncusu Andres Lioi'nin Beşiktaş'a transfer olacağını yazdı.
Arjantinli gazeteci Adriano Savalli de Twitter hesabından, "Türk kulübü işi bitirdi. Kendisi, yarın takımdan ayrılacak ve satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına kiralanacak" dedi.
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