Beşiktaş Sompo Sigorta'da transfer
Siyah-beyazlı ekip, ABD'li basketbolcu Toddrick Gotcher ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta, ABD'li oyuncu Toddrick Gotcher'ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, 26 yaşında ve 1,90 metre boyundaki skorer oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı takımın yeni transferi son olarak Yunanistan'ın Ifestos Limnou takımında forma giymişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle