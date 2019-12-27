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GeriBasketbol Beşiktaş Sompo Sigorta'da Jordan Theodore takımdan ayrıldı
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 18:14,Son Güncelleme:/

Beşiktaş Sompo Sigorta'da Jordan Theodore takımdan ayrıldı

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Beşiktaş Sompo Sigorta'da Jordan Theodore takımdan ayrıldı

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu Jordan Theodore, siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırdığını duyurdu.

Theodore, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, teknik heyet ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür ederek, "Özellikle inanılmaz taraftarlara teşekkür ediyorum. Maalesef sizinle olan beraberliğim bitti. Yeniden görüşene dek başarılı olmanız dileğiyle, kartal hep yüksek uçsun." ifadelerine yer verdi.

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Beşiktaş Sompo Sigortada Jordan Theodore takımdan ayrıldı


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