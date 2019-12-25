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Basketbol
İsmail ER
25.12.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Beşiktaş Sompo Sigorta'da Burak Bıyıktay dönemi

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Beşiktaş Sompo Sigorta'da Burak Bıyıktay dönemi

Beşiktaş Sompo Sigorta'da başantrenörlük görevine Burak Bıyıktay getirildi.

Dusko Ivanovic ile yollarını ayıran Beşiktaş Sompo Sigorta'da başantrenörlük görevine Burak Bıyıktay getirildi.

Dün takımın başında antrenmana çıktığı öğrenilen Bıyıktay ile siyah beyazlıların 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

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Beşiktaş Sompo Sigortada Burak Bıyıktay dönemi


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