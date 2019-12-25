Beşiktaş Sompo Sigorta'da Burak Bıyıktay dönemi
Beşiktaş Sompo Sigorta'da başantrenörlük görevine Burak Bıyıktay getirildi.
Dusko Ivanovic ile yollarını ayıran Beşiktaş Sompo Sigorta'da başantrenörlük görevine Burak Bıyıktay getirildi.
Dün takımın başında antrenmana çıktığı öğrenilen Bıyıktay ile siyah beyazlıların 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.
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