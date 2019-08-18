Beşiktaş Sompo Sigorta yeni sezon hazırlıklarına başladı!
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde başantrenör Dusko Ivanovic yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını yapan siyah-beyazlı takımın, kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Çalışmalarının ilk etabını İstanbul'da gerçekleştirecek Beşiktaş Sompo Sigorta, 21 Ağustos'ta Kartepe'de hazırlıklara devam edecek. Siyah-beyazlı ekip 5-8 Eylül tarihlerinde TOFAŞ, Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji, Unics Kazan ve Monaco'nun yer alacağı GSA-Smart Casual Cup 2019'da mücadele edecek.
Fransa'da 12-15 Eylül'de Pro Stars Basketbol Turnuvası'na katılacak siyah-beyazlı takım; Maccabi Tel Aviv, Le Mans, Cholet Basket, Strasbourg ve Metropolitans 92 takımları ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar son olarak 18-21 Eylül'de TUBAD Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Türk Telekom ve Teksüt Bandırma ile karşılaşacak.
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