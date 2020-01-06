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Basketbol
AA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 10:10,Son Güncelleme:/

Beşiktaş Sompo Sigorta, Telekom Baskets Bonn'u konuk edecek

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Beşiktaş Sompo Sigorta, Telekom Baskets Bonn'u konuk edecek

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. maçında yarın Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Grubunda 3 galibiyet ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 7. sırada bulunuyor. Telekom Baskets Bonn ise 6 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk sırasında yer alıyor.
Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı Telekom Baskets Bonn 86-82 kazanmıştı.

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