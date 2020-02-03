MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBeşiktaş Sompo Sigorta, JDA Dijon ile deplasmanda karşılaşacak
GeriBasketbol Beşiktaş Sompo Sigorta, JDA Dijon ile deplasmanda karşılaşacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 10:15,Son Güncelleme:/

Beşiktaş Sompo Sigorta, JDA Dijon ile deplasmanda karşılaşacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş Sompo Sigorta, JDA Dijon ile deplasmanda karşılaşacak

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 14. ve son haftasında yarın Fransa temsilcisi JDA Dijon'a konuk olacak.

İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.00'de Palais des Sport Jean-Michel Geoffroy'de oynanacak.

Geçen hafta Neptunas'ı yenerek gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı takım, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor. JDA Dijon ise 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonunda 3. durumda bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle