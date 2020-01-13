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Basketbol
AA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 10:41,Son Güncelleme:/

Beşiktaş Sompo Sigorta, Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek

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Beşiktaş Sompo Sigorta, Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. maçında yarın İtalya ekibi Happy Casa Brindisi ile karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

8 takımlı grupta 4 galibiyet ve 6 yenilgi alan iki takımdan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor, İtalya ekibi ise Beşiktaş'ın bir basamak üstünde bulunuyor.
İki ekip arasında grupta oynanan ilk maçı Happy Casa 84-72 kazanmıştı.

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