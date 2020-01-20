MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBeşiktaş Sompo Sigorta, Falco'ya konuk olacak
GeriBasketbol Beşiktaş Sompo Sigorta, Falco'ya konuk olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 10:27,Son Güncelleme:/

Beşiktaş Sompo Sigorta, Falco'ya konuk olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş Sompo Sigorta, Falco'ya konuk olacak

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. hafta maçında yarın Macaristan'ın Falco ekibine konuk olacak.

Szombathely kentindeki Savaria Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

D Grubu'nda 5 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayısı bulunan Falco ise 5. sırada yer alıyor. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle