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Basketbol
AA
10.12.2019 - 22:22, Son Güncelleme:

Beşiktaş Sompo Sigorta 98 - 83 PAOK

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Beşiktaş Sompo Sigorta 98 - 83 PAOK

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi PAOK'u 98-83 yendi. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmada 17 üçlük isabeti buldu.

Ev sahibi ekip, McKissic'in skorer oyunuyla ilk periyodu 25-18 önde tamamladı.

PAOK, ikinci periyotta Wiggins'in basketleriyle aradaki farkı kapatmaya çalışsa da ev sahibi takım üç sayılık atışlarla skor üstünlüğünü elinde tuttu ve devre arasına 51-41 üstün girdi.

Beşiktaş Sompo Sigorta, üçüncü çeyreğe Gotcher'ın üst üste bulduğu 4 üç sayılık basketle 12-0'lık seriyle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bulmaya devam eden ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 24 sayıya (71-47) kadar çıkardığı üçüncü periyodu 79-59 önde bitirdi.

Konuk ekip, son periyotta sert savunma ve iyi hücum yaparak farkı düşürse de Beşiktaş Sompo Sigorta, mücadeleden 98-83 galip ayrıldı. Beşiktaş Sompo Sigorta bu karşılaşmada 31 denemede 17 üçlük isabeti bulmayı başardı.

Ev sahibi takımda McKissic, 24 sayıyla galibiyette başrol oynadı. PAOK'ta Wiggins, 25 sayı kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş Sompo Sigorta, grubundaki üçüncü galibiyetini aldı.

Öte yandan karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların eski basketbolcularından Osman Kerimol'un vefatı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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