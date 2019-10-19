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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
19.10.2019 - 23:37, Son Güncelleme:

Beşiktaş Sompo Sigorta: 97 - Teksüt Bandırma: 82

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Beşiktaş Sompo Sigorta: 97 - Teksüt Bandırma: 82

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta maçında Beşiktaş Sompo Sigorta, konuk ettiği Teksüt Bandırma'yı 97-82 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım ikinci galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya Gotcher ve Burak Can Yıldızlı'nın üst üste kaydettiği basketlerle başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, top kayıpları yapan Teksüt Bandırma karşısında ilk çeyreği 23-11 üstün bitirdi.

Teksüt Bandırma, ikinci çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da hücumda Beşiktaş Sompo Sigorta, kısa oyuncularıyla etkili oldu ve soyunma odasına 20 sayı (51-31) farkla önde girdi.

İkinci yarıda da tempolu oyunun sürdüren siyah-beyazlılar, bir ara farkı 27 sayıya (59-32) çıkardı. Hummer, Smith ve Terry'nin basketleriyle az da olsa toparlanan Teksüt Bandırma, 18-2'lik seri yakaladı ve 27. dakikada farkı 11 sayıya düşürdü: 61-50. Bu dakikadan sonra peş peşe üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan Beşiktaş Sompo Sigorta, farkı açarak son çeyreğe 74-54 üstün gitti.

Final periyodunda rahat bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan 97-82 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Halil Baldemir

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 13, Ömer Utku Al 5, Birkan Batuk 5, Burak Can Yıldızlı 21, Mc Adoo 6, İsmet Akpınar 8, Durisic 22, McKissic 17, Oğuz Savaş

Teksüt Bandırma: Şehmus Hazer 4, Kalinoski 11, Hummer 20, Terry 13, Smith 19, Prewitt 6, Erkan Yılmaz, Sadık Emir Kabaca 5, Atakan Erdek, Alperen Şengün 4

1. Periyot: 23-11

Devre: 51-31

3. Periyot: 74-54

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