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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.11.2019 - 23:08, Son Güncelleme:

Beşiktaş Sompo Sigorta 74-49 Falco

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Beşiktaş Sompo Sigorta 74-49 Falco

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Macaristan temsilcisi Falco'yu 25 sayı farkla 74-49 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla gruptaki 2. galibiyetini aldı. Falco ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Mücadelenin ilk çeyreği düşük tempoda oynandı. Pota altından ve serbest atış çizgisinden sayılar bulan Beşiktaş Sompo Sigorta, top kayıpları yapan Falco karşısında birinci periyodu 14-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı hücumlardan skor üreterek başlayan siyah-beyazlı takım, 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-15. Beşiktaş Sompo Sigorta, Gotcher'ın son saniyedeki üç sayılık basketiyle Macaristan temsilcisi karşısında soyunma odasına da 33-27 üstün gitti.
Savunmada zayıf kalan rakibi karşısında ikinci yarıya tempolu bir oyunla giren siyah-beyazlılar, 26. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 45-31. Beşiktaş Sompo Sigorta, son çeyreğe 50-41 önde girdi.

Final periyodunda Falco, Reddic'in sayılarıyla oyuna tutunmaya çalışsa da isabetli dış atışlarla farkı açan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 74-49 kazandı.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Dariusz Zapolski (Polonya), Sasa Maricic (Sırbistan), Alexandre Deman (Fransa)
Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 8, McKissic 20, İsmet Akpınar 10, Durisic 4, Samet Geyik 2, Gotcher 3, Ömer Utku Al 1, McAdoo 12, Burak Can Yıldızlı 14, Can Turgut
Falco: Varadi 2, Perl 6, Benke, Washington 8, Lake 2, Reddic 21, Curry 3, Hooker 5, Filipovity 2
1. Periyot: 14-12
Devre: 33-27
3. Periyot: 50-41

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