Beşiktaş Sompo Japan'ın TBSL play-off'taki rakibi TOFAŞ!
Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın TOFAŞ'a konuk olacak.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Ligin normal sezonunu 18 galibiyet ve 10 yenilgiyle tamamlayan TOFAŞ, 3. sırada yer aldı. Beşiktaş Sompo Japan ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyet sonunda 6. olarak çeyrek finalde TOFAŞ'ın rakibi oldu.
Normal sezonun ilk yarısında TOFAŞ, evindeki maçta rakibine 89-79 üstünlük kurarken, Beşiktaş Sompo Japan da İstanbul'daki mücadeleyi 78-73 kazanmıştı.
İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı 26 Mayıs Pazar günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle