Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi SIG Strasbourg
Siyah-beyazlı basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 10. haftasında yarın SIG Strasbourg'a konuk olacak
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. hafta müsabakasında yarın Fransız ekibi SIG Strasbourg'a konuk olacak.
Rhenus Sport Arena'da yapılacak karşılaşma, TSI 22.30'da başlayacak.
Gruptaki 9 maçında 4 galibiyet, 5 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, topladığı 13 puanla 4. sırada yer alıyor. 6 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan SIG Strasbourg ise 2. sırada bulunuyor.
Grubun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Fransız ekibi, Beşiktaş Sompo Japan'ı İstanbul'da 78-71 mağlup etmişti.
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