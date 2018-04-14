Beşiktaş Sompo Japan'dan 17. galibiyet

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
14.04.2018 - 19:35, Son Güncelleme:

Beşiktaş Sompo Japan'dan 17. galibiyet

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Beşiktaş Sompo Japan'dan 17. galibiyet

Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Gaziantep Basketbol'u 87-80 mağlup ederek 17'nci galibiyetine uzandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 25'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Gaziantep Basketbol'u 87-80 mağlup ederek 17'nci galibiyetine uzandı. Konuk ekip ise 18'inci kez mağlup oldu.

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 22, Strawberry 16, Weems 5, Diebler 2, Semih Erden 11, Can Maxim Mutaf 13, Clark 2, Erkan Veyseloğlu 2, Kenan Sipahi, Lalanne 14
GAZİANTEP BASKETBOL: Miller 15, Erol Can Çinko 9, Armand 20, Balazic 2, Carter 21, Murat Göktaş, Can Uğur Öğüt, Orhan Haciyeva, Freimanis 13
1'İNCİ PERİYOT: 27-20
İLK YARI: 50-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-66

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