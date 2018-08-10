Beşiktaş Sompo Japan'da ilk aday Ozan Bulkaz
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Beşiktaş Sompo Japan'ı çalıştıran, ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından siyah beyazlılar ile yollarını ayıran koç Ufuk Sarıca'nın yerine çok sayıda isim geçmeye başladı.
Listenin ilk sırasında ise Ozan Bulkaz'ın adı var...
Uzun süredir Beşiktaş ile Ufuk Sarıca arasında süren fesih görüşmelerinde, geçtiğimiz günlerde sona gelindi. Koç Sarıca, 2016'da göreve başladığı siyah beyazlı kulüple yollarını ayırdı.
MURATBEY UŞAK'I AVRUPA'YA TAŞIDI
Sarıca'nın gidişi sonrası, birçok ismin de adı Beşiktaş Sompo Japan'la anılmaya başlandı. Listenin ilk sırasında ise, Ozan Bulkaz yer alıyor. Bulkaz, yakın geçmişte Muratbey Uşak ile önemli başarılara imza atmış ve alt liglerde devraldığı takımını Avrupa kupalarına kadar taşımıştı.
TRABZONSPOR'U SÜPER LİG'DE TUTTU
Koç Ozan Bulkaz, geçtiğimiz sezon da Trabzonspor'u Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde tutmuştu. Birkaç gün önce Trabzon yerel medyasında çıkan haberlerde; Bulkaz ile Trabzonspor'un sözlü anlaşmaya vardığı, ancak tecrübeli koçun resmi imza atmadığı ifade edilmişti.
Ozan Bulkaz'ın, Beşiktaş Sompo Japan'ın radarına girdiği ve başarılı koçla siyah beyazlıların yakından ilgilendiği belirtildi. Beşiktaş Sompo Japan'ın yeni koç adayları için listesinde yer alan diğer isimlerin ise Burak Bıyıktay ve Hakan Demir olduğu öğrenildi.
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