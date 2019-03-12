Beşiktaş Sompo Japan, veda etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBeşiktaş Sompo Japan, veda etti
GeriBasketbol Beşiktaş Sompo Japan, veda etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
12.03.2019 - 22:21, Son Güncelleme:

Beşiktaş Sompo Japan, veda etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş Sompo Japan, veda etti

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Fransa temsilcisi Nanterre'ye 62-60 yenilerek organizasyona veda etti. 

Siyah-beyazlılar, turun ilk maçında da rakibine 68-59 mağlup olmuştu. 

Mücadeleye takımlar skor üretmekte sorun yaşayarak başladı ve 5. dakika 2-2'lik eşitlikle geçildi. Çeyreğin ikinci bölümünde Burak Can Yıldızlı'nın sayılarıyla hücumda temposunu artıran Beşiktaş Sompo Japan, Nanterre karşısında ilk çeyreği 14-7 önde tamamladı. 
İkinci periyot düşük tempoda başladı. Savunmada etkili olan siyah-beyazlılar, hücumda top kayıpları yapsa da Buva ve Gibson'ın sayılarıyla 15. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 20-11. Hücumda Senglin ile arka arkaya basketler bulan Nanterre, 18. dakikada farkı 2 sayıya (22-20) indirdi. Üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, devreyi 26-24 üstün kapattı. 

İkinci yarı karşılıklı üç sayılık basketlerle başlarken, Palsson ve Invernizzi ile peş peşe basketler bulan Nanterre, 26. dakikada beraberliği yakaladı: 36-36. Savunmada kontrolünü kaybeden Beşiktaş Sompo Japan karşısında pota altından skor üretmeye devam eden konuk ekip, üçüncü çeyreği 44-40 önde bitirdi. 

Son çeyreğe Buva'yla hücumda iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, rakibine savunmada karşılık veremedi. Arka arkaya boş atışlardan da isabet bulamayan siyah-beyazlılar, son 3 dakikaya 55-54 geride girdi. Son bölümde siyah-beyazlılar oyundan düşerken, Nanterre karşılaşmayı 62-60 kazandı. 

Öte yandan, Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Fransız forveti Adrien Moerman ve ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin de mücadeleyi tribünden izledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Kazanan takım hüviyetine bürünmemiz gerekiyor"

Karius, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmiş! 4 aylık maaşı...

Fırat Arslan bir numarada

Ünlü ismin son halini görenler şaşkına göndü!