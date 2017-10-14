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Beşiktaş Sompo Japan uzatmada mağlup!

Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan sahasında Karadeniz temsilcisi Yeşilgiresun Belediyespor'u konuk etti.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş Sompo Japan 3. çeyrekte farkı 11 sayıya kadar çıkarsada Yeşilgiresun son çeyrekte skoru kapadı ve maçı uzatmaya taşıdı. (79-79)

Uzatma bölümü de karşılıklı basketlerle geçilirken son saniyelerde rakibine üstünlük kuran Yeşilgiresun Belediyespor sahadan 94-91 galip ayrıldı.

Yeşilgiresun Belediyespor ligde 2'de 2 yaparken Beşiktaş Sompo Japan ligde ilk mağlubiyetini aldı.

Periyot skorları:

25-22

50-45

64-59

79-79

Uzatma sonucu: 91-94

Maçın en skorer oyuncusu 25 sayı 3 ribaund 3 asist ile Yeşilgiresun'dan Rashad Deane James olurken, Kenneth Franklin Boynton 22 sayı 5 ribaund 7 asist, Dorde Gagic 16 sayı, Ivan Mannkovic 7 sayı 12 ribaund, Enes Taşkıran 7 sayı, Quinton Hosley 10 sayı 3 ribaund 4 asist ile takımına katkı veren diğer oyuncular oldu.

Beşiktaş'ta Samet Geyiki 10 sayı 3 ribaund 2 asist, DJ Strawberry 11 sayı 5 ribaund 9 asist, Augusto Lima 18 sayı 9 ribaund, Kyle Weems 10 sayı 2 ribaund 3 asist, Erkan Veyseloğlu 9 sayı 3 ribaund, Kenan Sipahi 9 sayı 2 ribaund 3 asist, Jon Diebler 15 sayı 5 ribaund 1 asist ile oynadı.

Beşiktaş Sompo Japan ligin 3. hafta maçında deplasmanda Tofaş'a konuk olurken Yeşilgiresun ise sahasında Sakarya BŞB Basketbol'u konuk edecek

Süper Lig
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