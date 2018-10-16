Beşiktaş Sompo Japan, Litvanya deplasmanında
Siyah-beyazlı basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Litvanya'nın Neptunas ekibine konuk olacak.
Siyah-beyazlı basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Litvanya'nın Neptunas ekibine konuk olacak.
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Neptunas ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Klaipeda kentindeki Svyturio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
Grubun ilk haftasında siyah-beyazlı takım, Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'a 78-70, Neptunas ise İtalyan ekibi Segafredo Virtus Bologna'ya 83-78 mağlup oldu.
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