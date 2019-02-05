Beşiktaş Sompo Japan gruptaki son maçına çıkıyor
Beşiktaş Sompo Japan, üst tura çıkmayı garantilediği FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun son maçında yarın Slovenya deplasmanında Petrol Olimpija'yla karşılaşacak.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Stozice Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
İlk 13 maçta 8 galibiyet elde eden Beşiktaş Sompo Japan, 8 takımlı grupta ilk 4'e kalmayı garantilemişti. Siyah-beyazlılar, tek galibiyetle grubun son sırasındaki rakibi karşısında deplasmanda kazanması durumunda son 16 turuna 2. sırada çıkacak.
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