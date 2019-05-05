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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
05.05.2019 - 19:52, Son Güncelleme:

Beşiktaş Sompo Japan fark attı, Sakarya Büyükşehir küme düştü

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Beşiktaş Sompo Japan fark attı, Sakarya Büyükşehir küme düştü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 115-62 yendi.

Bu sonuçla Sakarya temsilcisinin küme düşmesi sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala kesinleşti.

İlk çeyrekte Uğur Dokuyan, Alp Karahan ve Tevfik Akdamar'ın sayılarına, Pressey, Gibson, Erkan Veyseloğlu, Alexander, Dusan Cantekin ve Samet Geyikle cevap veren konuk ekip, 5. dakikada farkı 8 sayıya (18-10) çıkardı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, Ömer Utku Al ve Dusan Cantekin'in pota altından bulduğu sayılarla ilk çeyreği 28-21 önde kapadı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan konuk ekip, Kenan Sipahi, Can Maxim Mutaf, Benzing, Dusan Cantekin ve Samet Geyik ile basketler bularak 15. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 40-25. Üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş Sompo Japan soyunma odasına 23 sayı farkla 57-34 galip durumda gitti.

Üçüncü periyoda hem hücumda hem savunmada etkili başlayan konuk ekip, peş peşe top kayıpları yapan Sakarya temsilcisi karşısında Pressey, Samet Geyik, Gibson ve Erkan Veyseloğlu'un sayılarıyla 24. dakikayı 76-34 önde geçerken, son çeyreğe de 40 sayı farkla 88-48 üstün girdi.
Üstün oyununu son periyoda da taşıyan Beşiktaş Sompo Japan, müsabakayı 53 sayı farkla 115-62 kazandı.

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