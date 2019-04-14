Beşiktaş Sompo Japan evinde güldü
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-78 yendi.
Müsabaka karşılıklı sayılarla başladı. Pota altından sayılar üreten Beşiktaş Sompo Japan karşısında Rautins'le dış atışlardan basketler bulan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikayı 12-11 üstün geçti. Basit top kayıpları yapan rakibi karşısında hızlı hücumlarda sayılar bulan siyah-beyazlı ekip, farkı açtı ve ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Enes Berkay Taşkıran'ın smacıyla farkı çift hanelere çıkardı: 35-24. Savunmasını sertleştiren Bahçeşehir Koleji, Slaughter'in pota altından Colom'un da üç sayılık basketleriyle farkı azaltsa da siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 43-38 üstün gitti.
İkinci yarıya Gibson'un etkili oyunuyla 7-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 23. dakikada farkı 12 sayıya (50-38) çıkardı. Savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Bahçeşehir Koleji, Rautins ve Colom'un üç sayılık basketleriyle farkı 2 sayıya kadar indirse de siyah-beyazlı takım, final periyoduna 57-55 üstün girdi.
Son çeyreğe Hakan Yapar ve White'nin sayılarıyla başlayan Bahçeşehir Koleji, 32. dakikada öne geçti: 57-59. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği bölümde 36. dakika 69-69'luk eşitlikle tamamlandı. Basit top kayıpları yapan rakibi karşısında potaya giderek sayılar üreten siyah-beyazlı ekip, bitime 1,5 dakika kala yeniden üstünlüğü ele aldı: 76-73. Alexander'ın sportmenlik dışı faulü sonrası Hakan Yapar'ın kaçırdığı serbest atışta ribaunt alan White'nın basketiyle Bahçeşehir Koleji, bitime 10 saniye kala eşitliği yakaladı: 78-78. Beşiktaş Sompo Japan, Kenan Sipahi'nin bitime 1 saniye kala serbest atışlardan kaydettiği sayılarla sahadan 80-78 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde etti, Bahçeşehir Koleji ise 14. yenilgisini yaşadı.
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