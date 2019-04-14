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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
14.04.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Beşiktaş Sompo Japan evinde güldü

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Beşiktaş Sompo Japan evinde güldü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-78 yendi.

Müsabaka karşılıklı sayılarla başladı. Pota altından sayılar üreten Beşiktaş Sompo Japan karşısında Rautins'le dış atışlardan basketler bulan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikayı 12-11 üstün geçti. Basit top kayıpları yapan rakibi karşısında hızlı hücumlarda sayılar bulan siyah-beyazlı ekip, farkı açtı ve ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Enes Berkay Taşkıran'ın smacıyla farkı çift hanelere çıkardı: 35-24. Savunmasını sertleştiren Bahçeşehir Koleji, Slaughter'in pota altından Colom'un da üç sayılık basketleriyle farkı azaltsa da siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 43-38 üstün gitti.

Beşiktaş Sompo Japan evinde güldü

İkinci yarıya Gibson'un etkili oyunuyla 7-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 23. dakikada farkı 12 sayıya (50-38) çıkardı. Savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Bahçeşehir Koleji, Rautins ve Colom'un üç sayılık basketleriyle farkı 2 sayıya kadar indirse de siyah-beyazlı takım, final periyoduna 57-55 üstün girdi.

Son çeyreğe Hakan Yapar ve White'nin sayılarıyla başlayan Bahçeşehir Koleji, 32. dakikada öne geçti: 57-59. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği bölümde 36. dakika 69-69'luk eşitlikle tamamlandı. Basit top kayıpları yapan rakibi karşısında potaya giderek sayılar üreten siyah-beyazlı ekip, bitime 1,5 dakika kala yeniden üstünlüğü ele aldı: 76-73. Alexander'ın sportmenlik dışı faulü sonrası Hakan Yapar'ın kaçırdığı serbest atışta ribaunt alan White'nın basketiyle Bahçeşehir Koleji, bitime 10 saniye kala eşitliği yakaladı: 78-78. Beşiktaş Sompo Japan, Kenan Sipahi'nin bitime 1 saniye kala serbest atışlardan kaydettiği sayılarla sahadan 80-78 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde etti, Bahçeşehir Koleji ise 14. yenilgisini yaşadı.

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