Beşiktaş Sompo Japan, Avrupa'da galibiyet peşinde
Siyah-beyazlı takım, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'a konuk olacak.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Medi Bayreuth ile karşı karşıya gelecek.
Almanya'nın Bayreuth kasabasındaki Oberfranken Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek grup mücadelesine iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
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