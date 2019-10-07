Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes (CANLI)
Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan sahasında Anadolu Efes'i konuk ediyor.
Saat 20.00'de BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
Son şampiyon Anadolu Efes sezona 93-81'lik OGM Ormanspor galibiyetiyle başlarken, ev sahibi Beşiktaş ta sezonun ilk hafta maçında Bahçeşehir'i deplasmanda 80-75 yenmeyi başardı.
İLK 5'LER
Beşiktaş Sompo Japan: Toddrick Lesean Gotcher, Samet Geyik, Burak Can Yıldızlı, Jordan Theodore, Shaquielle O Neal Mckissic
Anadolu Efes: Christopher Singleton Jr, Ahmet Buğrahan Tuncer, Bryant Dunston, Vasilije Micic, Krunoslav Simon
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