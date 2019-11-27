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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.11.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

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Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Kupada üst tura çıkma şansını yitiren ve puanı bulunmayan siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens forma giyemeyecek. Peki Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci hafta maçında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 221. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 220 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 91 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 292 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 318 gol gördü.

Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında 28 Kasım Perşembe akşamı Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

4 maçta da yenildi

Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı. K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Tarihinin en uzun yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı. Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.

Lens cezalı

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak. Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.

Abdullah Avcı ligi düşünüyor

Süper Lig’de son 6 maçtan 16 puan çıkartarak şampiyonluk yarışında oldukça iddialı duruma gelen ve fikstür avantajını da ele geçiren Beşiktaş, tamamen lige odaklanmış durumda.

Tüm planlarını, ligde devre arasına kadar kalan 5 maçı da kazanmak üzerine yapan teknik direktör Abdullah Avcı da, herhangi bir sakatlık yaşanmaması için Avrupa Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası maçlarına yedek oyuncularla çıkmaya devam edecek. Avcı, Beşiktaş’ın Avrupa kupaları tarihinin en kötü dönemini geçirmesine ve sıfır çekme ihtimaline karşın lig şampiyonluğu çok çok daha önemli olduğu için bu kararından vazgeçmeyi düşünmüyor.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda İstanbul’da perşembe akşamı Slovan Bratislavaÿkarşısında genç oyunculardan takviyeli yedek kadroyu oynatacak olan Avcı, defans hattını Necip-Vida-Roco ve Caner’den oluşturacak. Orta ikilide, altyapıdan yetişen ve bu sezon ilk kez Braga maçlarında sahne alan Kartal Kayra Yılmaz ile birlikte Oğuzhan’ın görev alması bekleniyor. Hücum hattında Boyd-Güven-N’Koudou ve Umut Nayir gibi seçenekleri olan tecrübeli teknik adam, bu dört oyuncuyu da aynı anda sahaya sürecek. Kanatlarda Boyd ve N’Koudou, forvette de Umut Nayir ve Güven Yalçın Beşiktaş’ın S.Bratislava karşısındaki hücum gücü olacak. Bu arada Avcı’nın kalede Karius’un yerine genç eldiven Utku Yuvakuran’a şans vermesi ihtimaller dahilinde.

Beşiktaş’ın S.Bratislava karşısındaki tahmini 11’i; Karius (Utku),ÿNecip, Vida, Roco, Caner, Kartal, Oğuzhan, Boyd, N’Koudou, Güven ve Umut Nayir şeklinde.

Evinde 111. maç

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 111. iç saha maçını yarın yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 110 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 167 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 112 gol gördü.

Slovak takımlarıyla 6. maç

Beşiktaş, Slovak takımlarıyla 6. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Rakip fileleri 9 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 8 gol gördü. Türk ekipleriyle 3 maça çıkan Slovan Bratislava ise 2 galibiyet ve bir yenilgi aldı. Slovak ekibi bu maçlarda 7 gol atıp 7 gol yedi.

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