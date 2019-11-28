Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Tarihte ikinci kez!

Beşiktaş Slovan Bratislava maçı, gruptan çıkma şansı kalmayan Siyah Beyazlı temsilcimiz için mali katkı anlamına gelecek. Kasasına son iki maçı kazanarak 1 milyon 140 bin Euro para koymak isteyen Beşiktaş, Slovan Bratislava karşısında tüm hünerlerini sergileyecek. Peki, Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı konuk edecek. 28 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Fedrasyonu'ndan Enea Jogji yönetecek.

AVRUPA'DAKİ 221. MÜCADELE

UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci hafta maçında bugün Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 221. mücadelesine çıkacak.



Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 220 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 91 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.



Avrupa arenasında rakip fileleri 292 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 318 gol gördü.



"KUPA 2"DE 119. MAÇI



Beşiktaş, Slovan Bratislava karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 119. kez sahada yer alacak.



Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 118 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 43 mağlubiyet gördü.



Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 186 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 149 gol yedi.



BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:



3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI



Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.



Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.



Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.



FARKLI GALİBİYETLER



Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon elde etti.



UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.



Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.



FARKLI MAĞLUBİYETLER



Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.



Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.



Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.



HÜKMEN GALİBİYETLER



Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.



Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.



EVİNDE 111. MAÇ



Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 111. iç saha maçını bugün yapacak.



Avrupa kupalarında rakiplerini 110 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı.



Evindeki maçlarda rakiplerine 167 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 112 gol gördü.



SLOVAK TAKIMLARIYLA 6. MAÇ



Beşiktaş, Slovak takımlarıyla 6. kez karşı karşıya gelecek.



Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Rakip fileleri 9 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 8 gol gördü.



Türk ekipleriyle 3 maça çıkan Slovan Bratislava ise 2 galibiyet ve bir yenilgi aldı. Slovak ekibi bu maçlarda 7 gol atıp 7 gol yedi.



EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU



Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı.



Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens dörder gol atarken, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco, Gökhan Gönül, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Adem Ljajic birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

JAN KOZAK'TAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5’inci maçında bugün Beşiktaş’a konuk olacak Slovakya’nın Slovan Bratislava takımında teknik direktör Jan Kozak ve oyuncularından Myenty Abena, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Her puanın çok önemli olduğunu söyleyen Kozak, şu ifadeleri kullandı: "Buraya kazanmak için geldik. Buna göre oyunumuzu oynayacağız. Beşiktaş kaliteli bir takım, kaliteli oyuncuları var. Bizim işimiz maçları takip etmek ve onları analiz etmek. Beşiktaş’ın 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldığından haberimiz var. Çok daha iyi organize oynamaya başladılar. bugün daha zor bir maça çıkacağız, bunun farkındayız. Jurij Medvedev kadroda yer almıyor. Onun yerine kimin oynayacağına karar vereceğiz."

"UMARIM ÇOK TARAFTAR GELİR VE STAT DOLAR"

Kozak, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın bugünkü karşılaşmada genç ve yedek oyunculara şans vereceğinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Görev vereceği oyuncular başarıya daha aç, daha fazla şans bulmak için oynayacaktır. Bu bakımdan işimiz zor olacak. Ancak asıl konu bizim ne yapacağımız. Beşiktaş’ın çok iyi oyuncuları var, biz oyunumuza bakacağız. Her oyuncunun kendi performansına odaklanıp oynaması lazım. Devre arasında da kendileriyle konuşacağım. bugün umarım çok taraftar gelir, stat dolar. Güzel atmosfer olduğunda güzel oyun olur."

ABENA: HER ŞEYE HAZIRLIKLIYIZ

Slovan Bratislava’nın savunma oyuncusu Myenty Abena ise "Bugün için her şeye hazırlıklıyız. Beşiktaş Park’taki atmosfer konusunda bilgim vardı. Saha da çok güzel, stadın akustiği de güzel. Bugün göreceğiz. Futbolda inancını kaybetmemek lazım. Sahaya çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız."

Öte yandan Slovakya temsilcisi, Beşiktaş Park’ta yaptığı son çalışma ile maçın hazırlıklarını noktaladı.