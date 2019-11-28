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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.11.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Slovan Bratislava ile prestij maçında! Her iki takımın da gruptaki...

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Beşiktaş, Slovan Bratislava ile prestij maçında! Her iki takımın da gruptaki...

Beşiktaş’ın sahasında Slovan Bratislava ile oynayacağı ve iddaa programında Tek Maç olarak yer alan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına Misli.com’dan Canlı Bahis yapabileceksiniz. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade yalnızca Misli.com’da!

BEŞİKTAŞ - SLOVAN BRATISLAVA

Son dönemde yakaladığı çıkışla ligde yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde ise henüz puanla tanışabilmiş değil.

İlk maçta 4-2 yenildiği Slovan Bratislava karşısında bu defa prestij mücadelesine çıkacak Siyah-beyazlılar yine de tüm dikkatini lige verdiği için rotasyona gidebilir.

Lens cezalı, Douglas ve Dorukhan devam eden sakatlıkları yüzünden forma giymeyecekler.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Burak Yılmaz, Ljajic, Elneny, Atiba ve Diaby gibi as oyuncuları dinlendireceği gelen bilgiler arasında.

Slovan Bratislava’da da Apau ile 4 gole sahip Strelec sakatlıkları nedeniyle İstanbul’a gelmediler. 

CANLI BAHİS OYNAYANLAR, BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Beşiktaş grupta çıktığı tüm maçlarda gol yedi.

- Slovan Bratislava da grupta çıktığı tüm maçlarda gol yedi.

Beşiktaş, Slovan Bratislava ile prestij maçında Her iki takımın da gruptaki...

- Her iki ekibin de grupta çıktığı 4 maçın 3’ü 2.5 ÜST tamamlandı.

- Her iki takımın gruptaki 4 maçının 3’ünde ilk yarı gol atıldı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’dan Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilen "Beşiktaş – Slovan Bratislava" karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri ev sahibi ekibin galibiyetine yöneliyor.

Mücadeleyi kuponlarına ekleyen üyelerin %55’i temsilcimiz Beşiktaş’ın kazanacağı görüşünde.

MİSLİ.COM BAHİS UZMANI SERKAN ÇALIŞIR’IN YORUMU...

Prestij için sahaya çıkacak olan temsilcimiz, ligde elde edilen müthiş seriden dolayı as isimlerinin önemli bir kısmını lige saklayacak ancak bununla birlikte grubu da puansız kapatmak istemeyecektir.

Slovak ekibinin gruptan çıkma ihtimali var. Bunu sürdürmek için İstanbul'da kazanmalılar.

Her iki ekibin de goller bulmasını bekliyorum.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Beşiktaş, Slovan Bratislava ile prestij maçında Her iki takımın da gruptaki...

Umut Nayir, Slovan Bratislava maçı öncesi şunları söyledi...

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