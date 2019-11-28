Beşiktaş, Slovan Bratislava ile prestij maçında! Her iki takımın da gruptaki...
Beşiktaş’ın sahasında Slovan Bratislava ile oynayacağı ve iddaa programında Tek Maç olarak yer alan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına Misli.com’dan Canlı Bahis yapabileceksiniz. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade yalnızca Misli.com’da!
BEŞİKTAŞ - SLOVAN BRATISLAVA
Son dönemde yakaladığı çıkışla ligde yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde ise henüz puanla tanışabilmiş değil.
İlk maçta 4-2 yenildiği Slovan Bratislava karşısında bu defa prestij mücadelesine çıkacak Siyah-beyazlılar yine de tüm dikkatini lige verdiği için rotasyona gidebilir.
Lens cezalı, Douglas ve Dorukhan devam eden sakatlıkları yüzünden forma giymeyecekler.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Burak Yılmaz, Ljajic, Elneny, Atiba ve Diaby gibi as oyuncuları dinlendireceği gelen bilgiler arasında.
Slovan Bratislava’da da Apau ile 4 gole sahip Strelec sakatlıkları nedeniyle İstanbul’a gelmediler.
CANLI BAHİS OYNAYANLAR, BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Beşiktaş grupta çıktığı tüm maçlarda gol yedi.
- Slovan Bratislava da grupta çıktığı tüm maçlarda gol yedi.
- Her iki ekibin de grupta çıktığı 4 maçın 3’ü 2.5 ÜST tamamlandı.
- Her iki takımın gruptaki 4 maçının 3’ünde ilk yarı gol atıldı.
TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Misli.com’dan Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilen "Beşiktaş – Slovan Bratislava" karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri ev sahibi ekibin galibiyetine yöneliyor.
Mücadeleyi kuponlarına ekleyen üyelerin %55’i temsilcimiz Beşiktaş’ın kazanacağı görüşünde.
MİSLİ.COM BAHİS UZMANI SERKAN ÇALIŞIR’IN YORUMU...
Prestij için sahaya çıkacak olan temsilcimiz, ligde elde edilen müthiş seriden dolayı as isimlerinin önemli bir kısmını lige saklayacak ancak bununla birlikte grubu da puansız kapatmak istemeyecektir.
Slovak ekibinin gruptan çıkma ihtimali var. Bunu sürdürmek için İstanbul'da kazanmalılar.
Her iki ekibin de goller bulmasını bekliyorum.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Umut Nayir, Slovan Bratislava maçı öncesi şunları söyledi...
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