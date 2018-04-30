Beşiktaş siyasi baskı iddialarını yalanladı
Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkılması ile ilgili siyasi baskı olduğu iddialarını yalanladı.
Siyah-beyazlılar resmi siteden şu açıklamayı yaptı:
Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.
Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.
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